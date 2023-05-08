سياسة
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أردوغان يعلن مشروع "نفق إسطنبول الكبير" تحت المضيق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع "نفق إسطنبول الكبير" الجديد الذي تخطط حكومته لتنفيذه، ليربط شطرَي مضيق إسطنبول تحت البحر.
أردوغان يعلن مشروع "نفق إسطنبول الكبير" تحت المضيق
أردوغان يعلن عن مشروع "نفق إسطنبول الكبير" تحت مضيق البوسفور / صورة: AA
8 مايو 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تخطيط حكومته لتنفيذ مشروع عملاق في إسطنبول يحمل اسم "مشروع نفق إسطنبول الكبير" ليكون النفق الثالث الذي يربط شطرَي مضيق إسطنبول تحت البحر.

جاء ذلك في تجمُّع انتخابي تخلله افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في موقع مطار أتاتورك، وحَظِيَ بمشاركة 1.7 مليون شخص على الأقل.

وقال: "سيكون هذا المشروع ثالث نفق يمرّ تحت مضيق إسطنبول بعد نفقَي مرمراي وأوراسيا"، مبيناً أن المشروع يتضمن 11 خطاً للسكك الحديدية التي يستخدمها يومياً 6.5 مليون شخص.

ويُعَدّ "نفق إسطنبول الكبير" مشروع نفق مختلط يتضمن 3 طوابق يمرّ من تحت مضيق إسطنبول بطول 6.5 كم، يضمن الانتقال بين شطرَي إسطنبول الأوروبي والآسيوي عن طريق مسارات طرق وسكك حديدية.

ولفت الرئيس التركي إلى مشاريع النقل العملاقة خلال حكومات حزب العدالة والتنمية في البلاد، ومنها جسر "ياووز سليم" الجسر الثالث الذي يربط بين شطري إسطنبول وافتتح في 2016، بعد جسري "شهداء 15 تموز" و"محمد الفاتح". وأيضاً جسر "عثمان غازي" على بحر مرمرة، ويربط بين ولايتي قوجه إيلي ويالوفا على مسار مدينتي إسطنبول وإزمير، وافتُتح عام 2016 أيضاً.

كما أنجزت حكوماته، حسب أردوغان، نفق "أوراسيا" الذي يمرّ تحت مضيق إسطنبول لعبور السيارات وافتُتح عام 2011، إلى جانب نفق "مرمراي" لسكك الحديد الذي افتُتح عام 2013.

وأضاف: "والآن سننفذ مشروع نفق إسطنبول الكبير".

من جانب آخر، لفت أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية ضاعفت الدخل القومي في البلاد ثلاث مرات خلال 21 عاماً.

ومجدداً تأكيده لأهمية ناخبي إسطنبول في الانتخابات، أوضح أردوغان أنه سيلقي "كلمة الشرفة" أمام أنصاره مساء 14 مايو بعد فوزه بالانتخابات في مدينة إسطنبول.

وعبَّر أردوغان عن ثقته بدعم غالبية سكانها له في صناديق الاقتراع، قائلاً: "أنتم أبناء إسطنبول، إن قلتم نعم انتهى الأمر".

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف "أتا" (الجد).

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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