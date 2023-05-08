سياسة
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شاهد | انتخابات تركيا.. أنصار PKK الإرهابي يعتدون على مركز اقتراع بهولندا
هاجمت مجموعة من الأشخاص من أنصار تنظيم PKK الإرهابي مراقبي صناديق مركز اقتراع بالعاصمة الهولندية أمستردام.
شاهد | انتخابات تركيا.. أنصار PKK الإرهابي يعتدون على مركز اقتراع بهولندا
انتخابات تركيا.. أنصار PKK الإرهابي يعتدون على مراقبي مركز اقتراع بهولندا / صورة: AA
8 مايو 2023

تَعرَّض مراقبو صناديق اقتراع بالعاصمة الهولندية أمستردام الأحد، لاعتداء من أنصار تنظيم PKK الإرهابي، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية للمواطنين المقيمين بالخارج.

وذكر مراسل الأناضول أنه في أثناء إغلاق صناديق الاقتراع في مركز الراي للمؤتمرات بأمستردام، تَعرَّض مراقبو الصناديق من تحالف الشعب بقيادة حزبَي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" لاعتداءات على يد مجموعة من الأشخاص بينهم مراقبو الاقتراع عن حزب اليسار الأخضر.

وواجهت قوات حفظ النظام صعوبة في ضبط الوضع، إلى حين تدخُّل أعداد كبيرة من رجال الشرطة لإبعاد أنصار PKK عن المنطقة.

وأطلق أنصار تنظيم PKK الإرهابي هتافات مؤيدة للتنظيم وزعيمه عبد الله أوجلان. وتوافد إلى مقرّ مركز الراي للمؤتمرات عدد من سيارات الإسعاف وقدّموا الإسعافات الأولية للمصابين من مراقبي تحالف الشعب.

وكان مجموعة من أنصار حزب اليسار الأخضر اعتدوا بالضرب يوم 29 أبريل/نيسان الفائت على مراسل قناة A Haber التركية فاتح أوزيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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