قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص على الأقل أُصيبوا في ضربات روسية على المدينة في الوقت الذي شنت فيه موسكو هجوماً آخر واسع النطاق على أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام إنّ ثلاثة أشخاص أُصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، وأُصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سفياتوشين. وتقع المنطقتان في الغرب من وسط العاصمة.

وقال كليتشكو إنّ حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى من طابقين في منطقة سفياتوشين، مضيفاً أن الانفجارات استمرت في كييف.

وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إنّ الهجمات تسببت في حدوث دمار. وذكرت على قناتها على تليغرام بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي أن "الدفاعات الجوية تعمل على أطراف كييف.. ابقوا في الملاجئ لحين انتهاء التحذير من الغارات الجوية".

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارات عديدة في كييف، وأفاد مسؤولون محليون بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للهجمات.

وقال مسؤول محلي إنّ دوي انفجار سُمع خلال الليل في أعقاب هجوم صاروخيّ على مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا على قناته على تليغرام: "نفّذ العدوّ هجوماً صاروخياً".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية أيضاً أن انفجاراً وقع في أوديسا، تلاه حريق وصوت انفجارات في ولاية خيرسون الجنوبية.

وعلى صعيد منفصل، قصفت القوات الروسية ثمانية مواقع في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا أمس الأحد، وفقاً لما ذكرته الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على فيسبوك.