أعلنت السعودية استمرار المحادثات، التي تستضيفها بجدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أياماً "للوصول إلى وقف فعّال لوقف إطلاق النار".

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية مع استمرار أزمة المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، مخلّفة مئات القتلى وآلاف المصابين وأوضاعاً إنسانية "صعبة".

وأفادت الخارجية السعودية بأن "ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدؤوا محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت".

وأضافت: "استمرت المحادثات الأحد، وستستمر الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية إلى من هم بحاجة إليها".

ووفق البيان، "حثّت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية".

وأعرب الطرفان وفق البيان عن "تحملهما مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب بما يتضمن الوصول إلى اتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية إلى من هم في حاجة إليها".

وأوضحت الخارجية السعودية أيضاً أن "الطرفين شرعا في مراجعة إعلان التزام حماية المدنيين واحترام العمل الإنساني في السودان، ومناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات".

وفي 2 مايو/أيار الجاري أعلن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي حضور "محادثات مباشرة" في مدينة جدة السعودية اليومين المقبلين لبحث هدنة بالبلاد، فقط بمشاركة ممثلين عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.