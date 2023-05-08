دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية، بعد إطلاق النار الأخير في ولاية تكساس.

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر: "مرة أخرى، على الكونغرس أن يرسل إليّ مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة... لا نحتاج إلى أقلّ من ذلك للحفاظ على شوارعنا آمنة وإنهاء الحصانة لمصنّعي الأسلحة"، مضيفاً: "سوف أوقّع عليه على الفور".

وأردف بايدن: "إننا نصلي من أجل عائلات الضحايا والمصابين بجروح خطيرة، وإننا ممتنون لأول المستجيبين الذين تصرفوا بسرعة وشجاعة".

واختتم الرئيس الأمريكي قائلاً: "مثل هذا الهجوم صادم للغاية، ونحن بحاجة إلى مزيد من العمل بشكل أسرع لإنقاذ الأرواح".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلَّحاً قتل 8 أشخاص في مركز تجاري بمدينة آلين في ولاية تكساس.

وأوضحت أن موظف أمن وحماية في المركز أطلق النار على المسلح وأرداه قتيلاً.