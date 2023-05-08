سياسة
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بمشاركة تركية.. انطلاق فعاليات معرض البناء والتشييد في الجزائر
افتُتح الأحد معرض مواد البناء والتشييد والأشغال العمومية Batimatec بالعاصمة الجزائر، بحضور وزراء ومسؤولين وبمشاركة أكثر من 80 شركة تركية مختصة بالمجال.
بمشاركة تركية.. انطلاق فعاليات معرض البناء والتشييد في الجزائر
انطلاق فعاليات معرض البناء والتشييد في الجزائر بمشاركة 80 شركة تركية / صورة: AA
8 مايو 2023

انطلقت بالجزائر العاصمة الأحد فعاليات النسخة 25 لأكبر معرض بالبلاد لمواد البناء والتشييد والأشغال العمومية (Batimatec)، بمشاركة أكثر من 80 شركة تركية.

وافتتح المعرض وزير السكن والعمران المدنية الجزائري طارق بلعريبي، بحضور وزراء الأشغال العمومية، والصناعة، والري، والتجارة.

وتوقف الوزراء الخمسة بالجناح التركي وأجروا حديثاً مع السفيرة التركية لدى الجزائر ماهينور أزديمير غوكتاش، إضافة إلى بعض ممثلي الشركات التركية الحاضرة بالمعرض.

وفي حديث للأناضول قالت السفيرة غوكتاش إن "80 شركة قَدِمَت من تركيا سجّلت مشاركتها في هذا المعرض، إضافة إلى شركات تركية تنتج بالجزائر حضرت هي الأخرى لهذا الحدث الاقتصادي".

وأوضحت السفيرة أن المشاركة في المعرض حظيت بدعم وزارة التجارة التركية، مشيرة إلى أن بعض الشركات يحضر في هذا المعرض لرابع أو خامس مرة.

واعتبرت أن المعرض مهم جداً بالنسبة إلى تركيا ويحظى بكثير من الاهتمام من الشركات، وهو ما يفسر هذه المشاركة، باعتبار أن "تركيا من بين البلدان التي لها أكبر عدد من المشاركين".

وذكرت أن "عديداً من الشركات التركية التي تنشط بالجزائر في قطاع البناء والتشييد ترغب في تنويع استثماراتها وتوسيعها نحو مجالات أخرى على غرار الزراعة والطاقة".

ولفتت إلى أن بعض الشركات التركية جلب مُعَدّاته التي صُنعت في تركيا، وعملت هذه الشركات على إقامة مصانع صغيرة للإنتاج بالجزائر، وهو الأمر الذي لقي كثيراً من الاهتمام، وكان هذا هو طلب الوزراء الذين حضروا إلى الجناح التركي".

واستطردت: "نحن فخورون بهذه المشاركة المهمة جداً المدعومة من طرف وزارة التجارة التركية".

وتستمر فعاليات المعرض حتى 11 مايو/أيار الجاري بقصر المعارض في الجزائر العاصمة، بمشاركة 900 شركة، منها 350 شركة أجنبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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