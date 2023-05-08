تسلَّمت قوات الأمن في كوسوفو خمس مسيرات تركية من طراز بيرقدار TB2 بعد نحو سبعة أشهر من توقيع الاتفاقية، حسبما ذكرت بوابة كلان كوسوفا يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الكوسوفي أرميند محاج: '' وصلت الطائرات الهجومية الذكية دون طيار، التي يجري التحكم فيها من قاعدة أرضية، إلى كوسوفو من بلد إنتاج الطائرات دون طيار ونظام التتبع بالكامل، تركيا، بعد ما يقرب من 7 أشهر من توقيع العقد مع الشركة المصنعة''.

واستقبلت قوات الأمن الكوسوفية الطائرات دون طيار تزامناً مع انطلاق أكبر تدريب دولي " Defender Europe 23".

وتستضيف كوسوفو للمرة الثانية التدريبات التي شارك فيها أكثر من 1100 جندي، بقيادة الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الطلب على طائرات بيرقدار TB2 وبيرقدار أقنجي التركية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في دول أوروبا، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأكدت ألبانيا وصربيا مجدداً نيتها شراء الطائرات المقاتلة دون طيار.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يوم الخميس إن الطائرات المسيرة تركية الصنع التي وافقت ألبانيا على شرائها ستدخل الخدمة في القريب العاجل.

واشترت أوكرانيا وقطر وأذربيجان الطائرات دون طيار، وأصبحت بولندا العام الماضي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" تحصل على طائرات دون طيار من تركيا.

وأطلق المواطنون في عديد من البلدان حملات لجمع التبرعات لشراء مزيد من المسيرات لكييف لمساعدتها في حربها ضد روسيا.