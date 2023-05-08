سياسة
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السودان.. تَعثُّر مفاوضات السعودية وسط تجدُّد اشتباكات عنيفة شمالي الخرطوم
تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، فيما قال دبلوماسي سعودي إن مفاوضات إطلاق النار لم تحرز "تقدماً كبيراً"، مما يُضعِف آمال التوصل إلى وقف سريع للاقتتال.
السودان.. تَعثُّر مفاوضات السعودية وسط تجدُّد اشتباكات عنيفة شمالي الخرطوم
أفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش والدعم السريع في أحياء بمدينة بحري شمالي الخرطوم. / صورة: AA
8 مايو 2023

تجدّدت اشتباكات عنيفة الاثنين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة بحري شماليّ العاصمة الخرطوم، فيما أعلن رئيس "حركة تحرير السودان" منّي أركو مناوي تَوجُّه قواته إلى إقليم دارفور.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش والدعم السريع في أحياء شمبات والحلفايا بمدينة بحري شمال الخرطوم.

وذكر الشهود أن انفجارات قوية دوّت في هذه المناطق، وكذلك سُمع دوي أسلحة ثقيلة وتحليق للطائرات العسكرية وأصوات مضادات للطائرات.

تأتي هذه التطورات الميدانية مع إعلان السعودية استمرار المحادثات التي تستضيفها بمدينة جدة، بين ممثلي الجيش السوداني و"الدعم السريع" "لعدة أيام، للوصول إلى "وقف فعال لإطلاق النار".

في الوقت نفسه أعلن رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفو منّي أركو مناوي الاثنين، أن قواته توجهت إلى إقليم دارفور غرب البلاد.

ونشر مناوي على فيسبوك تسجيلاً مصوراً يظهر فيه جنود من قواته على سيارات دفع رباعي، معلقاً: "في طريقنا إلى إقليم دارفور".

ولم يذكر مناوي المكان الذي تغادر منه قوات حركته، ولا سبب مغادرتها إلى دارفور.

وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي هي إحدى أكبر حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام مع الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، واتخذت موقفاً محايداً في الصراع الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش والدعم السريع.

تَعثُّر المفاوضات في السعودية

على صعيد آخر قال دبلوماسي سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية أن مفاوضات إطلاق النار لم تحرز "تقدماً كبيراً"، ما يضعف الآمال في التوصل إلى وقف سريع للاقتتال.

وأفاد المسؤول السعودي بأنّ "المفاوضات لم تحرز تقدماً كبيراً حتى الآن". وتابع بأنّ "وقفاً دائماً لإطلاق النار ليس مطروحاً على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".

ولعبت السعودية دوراً مركزياً في عمليات الإجلاء من السودان وأرسلت بوارج حربية وسفناً تجارية لنقل آلاف المدنيين من مرفأ بورت سودان عبر البحر الأحمر إلى جدة.

والأربعاء أعلن الجيش موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع الجمعة قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية-سعودية، فيما لم تُعلَن بعدُ هدنة جديدة بين الطرفين المتحاربين.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان تشهد ولايات بالسودان بينها الخرطوم (وسط) اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفَت قتلى وجرحى وأوضاعاً إنسانية صعبة.

وقدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين بـ481 قتيلاً، وأكثر من 2564 مصاباً، وفق آخر إحصائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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