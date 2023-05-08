سياسة
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تزامناً مع زيارة مسؤول صيني.. دول أوروبية تدرس فرض عقوبات على شركات صينية
تزامناً مع بدء وزير الخارجية الصينية جولة أوروبية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أن دول الاتحاد اقترحت فرض عقوبات على شركات صينية لدعمها روسيا في حربها على أوكرانيا.
تزامناً مع زيارة مسؤول صيني.. دول أوروبية تدرس فرض عقوبات على شركات صينية
دول أوروبية تدرس فرض عقوبات على شركات صينية / Others
8 مايو 2023

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على شركات صينية "لدعمها آلة الحرب الروسية في أوكرانيا".

وقالت الصحيفة إن دول الاتحاد "اقترحت فرض عقوبات على شركات صينية لدعمها آلة الحرب الروسية لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا"، وهو تصعيد يمكن أن يزيد من حدة التوترات مع بكين.

وأضافت أن 7 شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استعمالها في الأسلحة قد أدرِجت ضمن حزمة جديدة من عقوبات ستجري مناقشتها من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة التي قالت إنها اطلعت على الحزمة الجديدة أن بعض تلك الشركات مدرجة بالفعل في قائمة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

ومن المرجح، وفق الصحيفة، أن تثير خطوة الاتحاد غضب بكين التي تتوق إلى منع بروكسل من الوقوف إلى جانب واشنطن في معركتها من أجل النفوذ العالمي.

وحتى اليوم، تجنبت دول الاتحاد الأوروبي استهداف الصين، لعدم توفر أي أدلة على تزويدها موسكو بالأسلحة بشكل مباشر.

وتحتاج حزمة العقوبات الجديدة موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة لكي تدخل حيز التنفيذ.

وتأتي الأنباء عن العقوبات المقترحة بالتزامن مع جولة يبدؤها وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الاثنين إلى أوروبا.

وقد جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين أن وزير الخارجية تشين غانغ يبدأ، اليوم الاثنين، زيارة إلى ألمانيا وفرنسا والنرويج وتستمر حتى الجمعة.

وذكر البيان أنه "تلبية لدعوة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، ووزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، سيزور وزير الخارجية تشين غانغ، ألمانيا وفرنسا والنرويج من 8 حتى 12 مايو/أيار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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