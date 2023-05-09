سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب شمالي العراق وسوريا
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم في قطاع التعليم، جرى في مركز خليج للمؤتمرات في إسطنبول، على أن أنقرة ستواصل القضاء على الإرهاب شمالي العراق وسوريا وتجفيف مستنقعاته بالكامل كما حدث داخل تركيا.
أردوغان يتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب شمالي العراق وسوريا
أردوغان: سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا / صورة: AA
9 مايو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده القضاء على الإرهاب شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم في قطاع التعليم جرى في مركز خليج للمؤتمرات في إسطنبول.

وقال أردوغان: "سنواصل بحزم معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها".

وتابع: "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".

واستذكر أردوغان جميع الشهداء المعلمين الذين قُتلوا على يد التنظيم الإرهابي الانفصالي PKK.

وهنأ الرئيس التركي المعلمين الذين عُينوا اليوم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن عدد المعلمين الذين عُينوا خلال السنوات العشر الماضية من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 12 ألفاً و98.

وذكر أن إجمالي عدد المعلمين في تركيا بلغ مليوناً و200 ألف بعد أن كان 500 ألف معلم في عام 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us