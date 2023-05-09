أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده القضاء على الإرهاب شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم في قطاع التعليم جرى في مركز خليج للمؤتمرات في إسطنبول.

وقال أردوغان: "سنواصل بحزم معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها".

وتابع: "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".

واستذكر أردوغان جميع الشهداء المعلمين الذين قُتلوا على يد التنظيم الإرهابي الانفصالي PKK.

وهنأ الرئيس التركي المعلمين الذين عُينوا اليوم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن عدد المعلمين الذين عُينوا خلال السنوات العشر الماضية من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 12 ألفاً و98.

وذكر أن إجمالي عدد المعلمين في تركيا بلغ مليوناً و200 ألف بعد أن كان 500 ألف معلم في عام 2002.