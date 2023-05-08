سياسة
1 دقيقة قراءة
أكار: تعزيز الصناعات الدفاعية شرط لامتلاك جيش قوي
شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن تعزيز الصناعات الدفاعية "شرط أساسي لامتلاك جيش قوي".
أكار: تعزيز الصناعات الدفاعية شرط لامتلاك جيش قوي
أكار: تعزيز الصناعات الدفاعية شرط لامتلاك جيش قوي / صورة: AA
8 مايو 2023

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاثنين على أن تعزيز الصناعات الدفاعية "شرط أساسي لامتلاك جيش قوي".

وقال أكار في فعالية بولاية قيصري وسط البلاد: "وجودنا (تركيا) في هذه المنطقة يعني ضرورة أن يكون لدينا جيش فعّال ورادع ومهيب".

وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى تعزيز صناعاتنا الدفاعية من أجل امتلاك جيش قوي".

وأشاد الوزير أكار بالمستوى الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.

وذكر أن تركيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير عديد من أنظمة الأسلحة والبرامج والتصميمات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتابع قائلاً: "بفضل تطور صناعاتنا الدفاعية، تمد قواتنا يد العون إلى المظلومين في كثير من المناطق حول العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us