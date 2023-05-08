شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاثنين على أن تعزيز الصناعات الدفاعية "شرط أساسي لامتلاك جيش قوي".

وقال أكار في فعالية بولاية قيصري وسط البلاد: "وجودنا (تركيا) في هذه المنطقة يعني ضرورة أن يكون لدينا جيش فعّال ورادع ومهيب".

وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى تعزيز صناعاتنا الدفاعية من أجل امتلاك جيش قوي".

وأشاد الوزير أكار بالمستوى الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.

وذكر أن تركيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير عديد من أنظمة الأسلحة والبرامج والتصميمات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتابع قائلاً: "بفضل تطور صناعاتنا الدفاعية، تمد قواتنا يد العون إلى المظلومين في كثير من المناطق حول العالم".