ألغى الاتحاد الأوروبي الاثنين احتفالاً دبلوماسياً كان من المقرر أن ينظمه، الثلاثاء في تل أبيب، بسبب إيفاد الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمثيلها فيه.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "أعلن منظمو حفل (يوم أوروبا) للاتحاد الأوروبي في تل أبيب أنهم ألغوا الاستقبال الدبلوماسي وجميع الخطب، بعد أن أصر بن غفير على إلقاء كلمة في الحفل".

و"يوم أوروبا" الذي يوافق التاسع من مايو/أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت سابق من يوم الاثنين، قبل اتخاذ القرار، "أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بإلغاء جميع الكلمات بالحفل بعد اجتماع خاص لهم عقدوه رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي المتطرف ممثلاً رسمياً لها إلى الحدث".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية أو بن غفير على القرار حتى الساعة 12.45 تغ.

والأحد، قالت القناة (12) الإسرائيلية، إن سفارة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا".

وقالت سفارة الاتحاد في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، يتعارض عديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وحسب الصحيفة، فإن الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية قالت رداًعلى المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن "بن غفير" أعلن أنه سيحضر الحدث.

من جانبه، قال مكتب بن غفير في بيان: "يعتقد الوزير أنه حتى لو لم يؤيد ممثلو الاتحاد آراءه كما نُشر في بيانهم، فهم يفهمون جيداً أن إسرائيل دولة ديمقراطية وفي الديمقراطيات يُسمح أيضاً بسماع آراء مختلفة".

وبن غفير، المولود بالقدس الغربية عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين وهو من سكان مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل بجنوبي الضفة الغربية، حسب صفحته على موقع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).