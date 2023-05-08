تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر مما كان متوقعا في مارس/آذار بسبب الانخفاض الكبير في صناعة السيارات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، ما أدى إلى تعميق المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركوداً حاداً.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتيس"، أن الإنتاج انخفض بنسبة 3,4% عن الشهر السابق.

ويأتي ذلك بعد شهرين من نمو قوي في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، فيما كانت الأرقام أقل بواحد% مما توقعه محللون لشركة البيانات المالية "فاكتسيت".

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات انخفاضاً مفاجئاً في الطلبيات الجديدة في المصانع الألمانية، مع تضرر القطاع الصناعي في البلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي حين ارتفعت الآمال في أن تتفادى ألمانيا ركوداً، غذّت المجموعة الأخيرة من البيانات السلبية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك.

وكانت صناعة السيارات مساهماً رئيسياً في التراجع الذي سُجّل في مارس مع انخفاض عمليات تصنيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 6,5%.

كما كان في عمليات تصنيع الآلات والمعدات انخفاض كبير وكذلك الإنتاج في قطاع البناء.

لكن رغم ذلك، أصرت وزارة الاقتصاد على أن معنويات قطاع الأعمال تتحسن في الآونة الأخيرة ما "يشير إلى انتعاش اقتصادي خلال العام".

وفي هذا السياق، توقعت الحكومة الألمانية نمواً بنسبة 0,4% للعام 2023 كاملاً.