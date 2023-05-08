سياسة
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إيران تعلن قرب تجهيز المقار الدبلوماسية بالسعودية في إطار استئناف العلاقات
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، "إحراز تقدم جيد في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية بين إيران والسعودية"، مؤكدة جدية البلدَين في هذا الموضوع.
إيران تعلن قرب تجهيز المقار الدبلوماسية بالسعودية في إطار استئناف العلاقات
طهران تعلن قرب إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية / صورة: AA
8 مايو 2023

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين قرب فتح سفارتي طهران والرياض لدى البلدَين، مؤكدة أنها "في المرحلة النهائية من عملية إعادة إعمار مباني البعثات الدبلوماسية في الرياض وجدة".

وقال متحدث الخارجية ناصر كنعاني في تصريح نقلته وكالة أنباء "تسنيم" المحلية: "أحرزنا تقدماً جيداً في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية في إطار الاتفاق الثنائي، ونحن الآن في المرحلة النهائية من عملية إعادة إعمار مبانينا في الرياض وجدة".

وأعرب كنعاني عن أمله في إعادة فتح سفارتَي البلدين قريباً، مؤكداً على جدية إيران والسعودية في هذا الموضوع، حسب الوكالة الإيرانية.

وعن زيارة رعايا البلدَين إلى السعودية وإيران وخاصة رجال الأعمال، قال: "بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين البلدَين، عملياً لا قيود على سفر رعايا البلدَين، وخاصة رجال الأعمال، وتوجد إمكانية إصدار تأشيرات الدخول، والإمكانيات متاحة للناشطين الاقتصاديين في البلدَين".

يُذكر أنه في 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرَين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، معتبراً أن "عودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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