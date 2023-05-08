سياسة
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بكين تدعو واشنطن إلى "علاقات مستقرة" معها بعد حادثة المنطاد
قال تشين غانغ وزير الخارجية الصيني للسفير الأمريكي نيكولاس بيرنز، إن المهمة الملحة هي العمل على استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ومنع وقوع حوادث بين البلدين، وذلك بعد توتر العلاقات بينهما عقب حادثة منطاد التجسس مطلع فبراير/شباط الماضي.
بكين تدعو واشنطن إلى "علاقات مستقرة" معها بعد حادثة المنطاد
  وزير خارجية الصين يؤكد أهمية "استقرار" العلاقات مع الولايات المتحدة   / صورة: AA
8 مايو 2023

أعلنت الصين أن وزير خارجيتها تشين غانغ أجرى محادثات مع السفير الأمريكي، الاثنين، قال خلالها إن "الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار في العلاقات" بين القوتين المتنافستين.

وتُعدّ مناقشات تشين مع نيكولاس بيرنز في بكين واحدة من أعلى الاجتماعات مستوى بين البلدين منذ أن أسقطت واشنطن "منطاد تجسس" صيني مفترض فوق الولايات المتحدة في مطلع فبراير/شباط.

ودفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إلغاء زيارة نادرة إلى الصين بشكل مفاجئ.

وحسب وسائل إعلام حكومية صينية، قال تشين لبيرنز إن "الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية-الأمريكية، وتجنّب حدوث حلقة مفرغة وتفادي الحوادث بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الصيني "يجب أن يكون ذلك هو التوافق الأساسي بين البلدَين وهو أيضاً الحد الأدنى الذي يجب التمسك به في العلاقات بين الدول، وخاصة العلاقات بين دولتَين كبيرتَين".

كما أكد للسفير الأمريكي أن العلاقات بين البلدين لها "أهمية كبيرة"، لكن "سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة من جانب الولايات المتحدة" قوّضت تقدمهما منذ أن التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأمريكي جو بايدن في بالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوجه تشين غانغ الاثنين إلى أوروبا حيث سيلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا قبل أن يتوجه إلى النرويج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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