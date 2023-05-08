أعلنت الصين أن وزير خارجيتها تشين غانغ أجرى محادثات مع السفير الأمريكي، الاثنين، قال خلالها إن "الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار في العلاقات" بين القوتين المتنافستين.

وتُعدّ مناقشات تشين مع نيكولاس بيرنز في بكين واحدة من أعلى الاجتماعات مستوى بين البلدين منذ أن أسقطت واشنطن "منطاد تجسس" صيني مفترض فوق الولايات المتحدة في مطلع فبراير/شباط.

ودفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إلغاء زيارة نادرة إلى الصين بشكل مفاجئ.

وحسب وسائل إعلام حكومية صينية، قال تشين لبيرنز إن "الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية-الأمريكية، وتجنّب حدوث حلقة مفرغة وتفادي الحوادث بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الصيني "يجب أن يكون ذلك هو التوافق الأساسي بين البلدَين وهو أيضاً الحد الأدنى الذي يجب التمسك به في العلاقات بين الدول، وخاصة العلاقات بين دولتَين كبيرتَين".

كما أكد للسفير الأمريكي أن العلاقات بين البلدين لها "أهمية كبيرة"، لكن "سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة من جانب الولايات المتحدة" قوّضت تقدمهما منذ أن التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأمريكي جو بايدن في بالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوجه تشين غانغ الاثنين إلى أوروبا حيث سيلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا قبل أن يتوجه إلى النرويج.