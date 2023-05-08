قالت محامية إيجين كارول، الكاتبة التي تتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب باغتصابها والتشهير بها بعد ذلك، للمحلفين اليوم الاثنين إن تصريحات ترمب عن معاملته للنساء تضفي مصداقية على قضية موكلتها.

وخلال المرافعات الختامية في محاكمة مدنية بمحكمة اتحادية في مانهاتن، ذكّرت المحامية روبرتا كابلان المحلّفين بشريط يحمل عنوان "الوصول إلى هوليوود" الذي يعود لعام 2005 كانوا شاهدوه خلال المحاكمة ويتباهى فيه ترمب، فيما كان مكبر الصوت مفتوحاً، بالإمساك بالنساء من أماكن حساسة قائلاً: "عندما تكون نجماً، يسمحن لك بذلك".

وقالت كابلان: "إنه يعتقد أن النجوم مثله يستطيعون الإفلات من العقاب. يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب هنا".

وتنازل ترمب عن حقه في الإدلاء بشهادته في المحاكمة واختار ألا يقدم دفاعاً عن نفسه مراهناً على أن المحلفين سيجدون أن كارول فشلت في رفع قضية مقنعة. وكان من المقرر أن يقدم محاموه مرافعاتهم الختامية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

ولم يحضر ترمب حتى الآن المحاكمة، التي بدأت في 25 أبريل/نيسان، لكنه قال للصحفيين في أيرلندا الخميس الماضي إنه "قد" يحضر. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان، الذي ليس له صلة بمحامية كارول، إنه يتوقع أن يبدأ المحلفون مداولاتهم غداً الثلاثاء.

ورفعت كارول (79 عاماً) دعواها القضائية العام الماضي ضد ترمب (76 عاماً) مدعية أنه اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في عام 1995 أو 1996، ثم شهر بها عندما أنكر حدوث ذلك.

وتسعى كاتبة العمود الصحفي السابقة في مجلة (إل) للحصول على تعويضات مالية غير محددة.