سياسة
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الأمم المتحدة تدين استهداف موكب السفير التركي بالخرطوم
أدانت منظمة الأمم المتحدة، الاعتداء الذي استهدف سيارة دبلوماسية كان على متنها السفير التركي في الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيق مفصل للكشف عن ملابسات مثل هذه الهجمات.
الأمم المتحدة تدين استهداف موكب السفير التركي بالخرطوم
دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق مفصل للكشف عن ملابسات مثل هذه الهجمات. / صورة: AA
8 مايو 2023

أدانت منظمة الأمم المتحدة الاثنين الاعتداء الذي استهدف سيارة دبلوماسية كان على متنها السفير التركي في الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو.

جاء ذلك في رد نائب المتحدث باسم المنظمة فرحان حق، على سؤال لمراسل الأناضول، حول الاعتداء الذي استهدف موكب السفير التركي السبت.

وقال حق: "ندين جميع أشكال الهجمات ضد الموظفين الدبلوماسيين، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف الموكب الدبلوماسي التركي نهاية الأسبوع".

وأشار إلى ضرورة إجراء تحقيق مفصل للكشف عن ملابسات مثل هذه الهجمات.

والأحد، أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة الاعتداء على موكب السفير التركي لدى الخرطوم، واتهمت "قوات الدعم السريع" بتنفيذه.

في المقابل، نفت "قوات الدعم السريع" الاتهام، وقالت في بيان عبر تويتر إنها "تمكنت من إجلاء السفير ووفده إلى مكان آمن".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول السبت بأن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة.

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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