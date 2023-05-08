سياسة
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تويتر تعتزم حذف الحسابات غير النشطة لعدة سنوات
قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك إن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات، مضيفاً أن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين.
تويتر تعتزم حذف الحسابات غير النشطة لعدة سنوات
قال ماسك إن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين. / صورة: AP
8 مايو 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك إن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.

وأضاف أن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين.

ووفقاً لسياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً لتجنب الحذف نهائياً لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، "هدد" ماسك بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجاً على علامة لتويتر أشارت ضمناً إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.

وحذفت تويتر الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون.

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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