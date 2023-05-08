قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان الاثنين إنه "لا فائدة من الحوار السياسي دون تحقيق وقف إطلاق النار".

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، قال البرهان إن "المتمردين احتلوا المرافق الخدمية ودخلوا الأحياء السكنية وعطلوا حياة الناس".

ومساء الأحد أعلنت السعودية استمرار المحادثات التي تستضيفها بجدة، بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، أياماً للوصول إلى "وقف فعال لوقف إطلاق النار".

وأضاف البرهان في مداخلته "لا فائدة من المفاوضات مع قوات الدعم السريع إذا لم تخرج من الأحياء السكنية وتُخلي العاصمة من الوجود العسكري".

وأشار إلى أنه لا وجود لقوات الدعم السريع في أي موقع عسكري، بل يقتصر وجودها داخل الأحياء السكنية والمرافق الخدمية.

وأردف أن "أضراراً بليغة أصابت الأسر السودانية خاصة في الخرطوم، جراء المعارك الحالية بسبب تصرفات المتمردين".

وأشار البرهان إلى "استقرار الأوضاع في جميع أنحاء البلاد، ما عدا الخرطوم التي تشهد عمليات عسكرية، ولفت إلى مخاوف من انتقال القتال إلى ولايات أخرى".

وأفاد باقتراب الجيش من إنهاء وجود قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وشدد على أن "الحل السلمي هو الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية في البلاد".

تَعثُّر المفاوضات في السعودية

على صعيد آخر قال دبلوماسي سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مفاوضات إطلاق النار لم تحرز "تقدماً كبيراً"، ما يضعف الآمال في التوصل إلى وقف سريع للاقتتال.

وأفاد المسؤول السعودي بأنّ "المفاوضات لم تحرز تقدماً كبيراً حتى الآن". وتابع بأنّ "وقفاً دائماً لإطلاق النار ليس مطروحاً على الطاولة. كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".

ولعبت السعودية دوراً مركزياً في عمليات الإجلاء من السودان وأرسلت بوارج حربية وسفناً تجارية لنقل آلاف المدنيين من مرفأ بورت سودان عبر البحر الأحمر إلى جدة.

والأربعاء أعلن الجيش موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع الجمعة قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية-سعودية، فيما لم تُعلَن بعدُ هدنة جديدة بين الطرفين المتحاربين.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان تشهد ولايات بالسودان بينها الخرطوم (وسط) اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفَت قتلى وجرحى وأوضاعاً إنسانية صعبة.

وقدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين بـ481 قتيلاً، وأكثر من 2564 مصاباً، وفق آخر إحصائية.