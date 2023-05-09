أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء، استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: "ارتقاء 13 شهيداً وإصابة 20 مواطناً بجراح مختلفة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضافت: "طواقم الإسعاف مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال".

وفجر الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة أُطلقَ عليها اسم "السهم الواقي".

من جانبها أعلنت "سرايا القدس"، الذراع المسلحة لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مقتل 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في غارات إسرائيلية على غزة.

وقالت "سرايا القدس" في بيان: "ننعى شهداءنا القادة جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية".

وأضافت: "كما ننعَى زوجات القادة وعدداً من أبنائهم".

وقال طارق سلمي المتحدث باسم الحركة في بيان "كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال".

وأضاف: "المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال".

وتابع: "المقاومة أرست قواعد اشتباك مع الاحتلال الذي يريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وستثأر للقادة الشهداء".

وتهزّ انفجارات عنيفة مناطق متفرقة في قطاع غزة بين حين وآخَر نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.