سياسة
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مستعدون لاستضافة محادثات شاملة.. أردوغان يبحث التطورات بالسودان مع البرهان
بحث الرئيس التركي مع رئيس مجلس السيادة السوداني التطورات الأخيرة في السودان. وأعرب أردوغان للبرهان عن استعداد بلاده لاستقبال مفاوضات شاملة في حال التوصل إلى قرار بدء مفاوضات لحل النزاع في السودان.
مستعدون لاستضافة محادثات شاملة.. أردوغان يبحث التطورات بالسودان مع البرهان
أردوغان والبرهان في مؤتمر صحفي مشترك بالمجمع الرئاسي في أنقرة- أرشيفية  / صورة: AA
9 مايو 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التطورات الأخيرة في السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان للبرهان عن قلقه حيال زيادة عدد الضحايا والمصابين جراء "اقتتال الأشقاء" في السودان.

الرئيس التركي أبلغ البرهان أيضاً أنه في حال التوصل إلى قرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن بلاده على استعداد لاستضافتها.

وأكد أردوغان مواصلة تركيا جهودها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني.

كما بحث الجانبان التطورات المتعلقة بأمن المواطنين الأتراك في السودان، وعمليات إجلائهم من هناك.

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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