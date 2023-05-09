قال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يرى أن من الممكن التوصل في الوقت الراهن إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية، لأن كلا الجانبين مقتنع بقدرته على الانتصار، وفقاً لمقابلة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية الثلاثاء.

وأضاف غوتيريش، الموجود في إسبانيا لتَسلُّم جائزة شارل الخامس الأوروبية، للصحيفة أن الأمم المتحدة تركز بدلاً من ذلك على المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل مشكلات ملموسة مثل تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المقرر أن تنتهي في 18 مايو/أيار.

وقال غوتيريش: "للأسف، أعتقد أنه لا يمكن إجراء مفاوضات سلام في هذه المرحلة. كلا الجانبين مقتنع بقدرته على تحقيق النصر".

وقال مسؤولون إن القوات الروسية شنّت هجوماً جديداً على أوكرانيا الثلاثاء مع احتفال روسيا بالذكرى السنوية لهزيمة ألمانيا النازية عام 1945، إذ دمّرَت الدفاعات الجوية الأوكرانية 23 صاروخاً من أصل 25 أُطلقَ معظمها على العاصمة كييف.

وردّاً على سؤال حول جهود الوساطة التي تبذلها الصين أو الرئيس البرازيلي، أكّد غوتيريش أن تحقيق السلام في الصراع لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي، إلا أنه يأمل أن "يحدث ذلك في المستقبل".

كما أشاد بموقف بكين الرافض للتصعيد النووي.

وتصاعد التوتر النووي منذ الهجوم الروسي، إذ حذر الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً من أن موسكو مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن "وحدة أراضيها".