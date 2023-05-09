أدانت تركيا الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة المحاصر فجر الثلاثاء، متسببة في استشهاد 13 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نُدين هجمات القوات الإسرائيلية على غزة اليوم التي أدّت إلى مقتل فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذه الأفعال الدنيئة".

وأكدت الوزارة أنها تنتظر وقف هذه الهجمات "فوراً" قبل أن تتسبب في مزيد من الخسائر بالأرواح، ودون أن تؤدِّي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.

ودعت الله بالرحمة "لمن فقدوا حياتهم من الأشقاء الفلسطينيين في الهجمات"، وأعربت عن تعازيها للدولة والشعب الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "استشهاد 13 شخصاً بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين" جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وفجر الثلاثاء شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق سمّاها "السهم الواقي"، لاغتيال 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، نفّذ خلالها عدداً من الغارات الجوية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" استشهاد 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.​​​​​​​

تأتي العملية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب وفاة الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حتى خرقته الأخيرة فجراً باغتيال القادة الثلاثة.​​​​​​​