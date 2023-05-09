كشف مسؤولون من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء، أن الأخير اعتُقل في أثناء مثوله أمام المحكمة العليا بالعاصمة إسلام آباد لمواجهة تهم فساد مزعومة.

وقال فؤاد شودري المسؤول البارز بحزب "تحريك إنصاف" على تويتر، إن خان (72 عاماً) اعتقله من أمام مبنى المحكمة عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم "مكتب المحاسبة الوطني".

وأضاف أن خان "اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة"، واصفاً الواقعة بأنها بمثابة "اختطاف".

وسبق أن أُطيحَ بخان في اقتراع لحجب الثقة أجراه البرلمان في أبريل/نيسان 2022.

ويقول خان إن عزله من منصبه كان إجراءً "غير قانوني ومؤامرة غربية"، وشنّ على أثره حملة ضدّ حكومة خليفته رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.