سياسة
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المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 700 ألف سوداني فرّوا من ديارهم
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 700 ألف شخص فرُّوا من ديارهم في السودان بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأوضحت  المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو 340 ألفاً.
المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 700 ألف سوداني فرّوا من ديارهم
المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 700 ألف سوداني فرّوا من ديارهم / صورة: Reuters
9 مايو 2023

قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن أكثر من 700 ألف شخص فروا من ديارهم في السودان بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان هؤلاء في طريقهم إلى الحدود الدولية للسودان التي عبرها ما لا يقلّ عن 150 ألفاً وَفقاً لبيانات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون خلال مؤتمر صحفي في جنيف الثلاثاء، إن داخل السودان أكثر من 700 ألف نازح منذ بدء القتال حتى الآن. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو 340 ألفاً.

وقال ديلون: "يصعب جدّاً الآن (عليهم) الحصول على المال. أجهزة الصراف الآلي معطلة والنظام المصرفي متوقف عن العمل. يصعب الحصول على الوقود أيضاً وتكلفته باهظة".

وقالت منظمة الصحة العالمية في المؤتمر نفسه إن 604 أشخاص قُتلوا وأُصيبَ أكثر من خمسة آلاف منذ اندلاع العنف في 15 أبريل/نيسان، بين طرفي القتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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