أعلنت مصادر في وزارة الدفاع التركية الثلاثاء استئناف تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكانت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية، قالت إن روسيا رفضت تسجيل السفن الجديدة الوافدة من أجل نقل الحبوب الأوكرانية، ووقفت تنفيذ اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

ولفتت مصادر بالدفاع التركية للأناضول، إلى استئناف عمليات تفتيش السفن الأوكرانية بمبادرة تركية، والعمل مجدداً بالاتفاقية.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن إسطنبول تستضيف في 10 و11 مايو/أيار الجاري مباحثات رباعية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث قضايا عدة بينها تمديد اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن الاجتماع الرباعي سيبحث تمديد اتفاق شحن الحبوب من المواني الأوكرانية وتفعيله بشكل "سريع وآمن" لتحقيق الاستقرار في أسعار الغذاء العالمية والحيلولة دون تضرر البلدان المحتاجة.

وأوضح البيان أن المباحثات المرتقبة الأربعاء والخميس ستشمل أيضاً إعداد خطط مفصلة وآمنة لإجلاء السفن التجارية التركية وطواقمها المحصورة في المواني الأوكرانية جراء الاشتباكات الجارية هناك.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.