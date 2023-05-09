سياسة
2 دقيقة قراءة
الدفاع التركية تعلن استئناف تنفيذ اتفاقية الحبوب ومباحثات رباعية في إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن إسطنبول تستضيف في 10 و11 مايو/ أيار الجاري مباحثات رباعية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث قضايا عدة بينها تمديد اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وإجلاء السفن التركية المحصورة في المواني الأوكرانية.
الدفاع التركية تعلن استئناف تنفيذ اتفاقية الحبوب ومباحثات رباعية في إسطنبول
الاجتماع الرباعي سيبحث تمديد اتفاق شحن الحبوب من المواني الأوكرانية وتفعيله بشكل "سريع وآمن"- ارشيفية / صورة: Reuters
9 مايو 2023

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع التركية الثلاثاء استئناف تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكانت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية، قالت إن روسيا رفضت تسجيل السفن الجديدة الوافدة من أجل نقل الحبوب الأوكرانية، ووقفت تنفيذ اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

ولفتت مصادر بالدفاع التركية للأناضول، إلى استئناف عمليات تفتيش السفن الأوكرانية بمبادرة تركية، والعمل مجدداً بالاتفاقية.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن إسطنبول تستضيف في 10 و11 مايو/أيار الجاري مباحثات رباعية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث قضايا عدة بينها تمديد اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن الاجتماع الرباعي سيبحث تمديد اتفاق شحن الحبوب من المواني الأوكرانية وتفعيله بشكل "سريع وآمن" لتحقيق الاستقرار في أسعار الغذاء العالمية والحيلولة دون تضرر البلدان المحتاجة.

وأوضح البيان أن المباحثات المرتقبة الأربعاء والخميس ستشمل أيضاً إعداد خطط مفصلة وآمنة لإجلاء السفن التجارية التركية وطواقمها المحصورة في المواني الأوكرانية جراء الاشتباكات الجارية هناك.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us