أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، التي أدت إلى مقتل 13 فلسطينياً بينهم 3 من القادة العسكريين لـ"حركة الجهاد الإسلامي".

وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "على إسرائيل وضع حد لهذه الهجمات غير القانونية، والهمجية التي لا تؤدي إلا إلى إحداث الفوضى في المنطقة وتجعل السلام مستحيلاً".

وترحّم شنطوب على أرواح الضحايا، مبيّناً أن تركيا ستواصل دائماً إدانة هذه الهجمات غير القانونية ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، "استشهاد 13 شخصاً بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين" جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وفجر الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، نفّذ خلالها عدداً من الغارات الجوية.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" مقتل 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.​​​​​​​

وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب وفاة الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي، بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خرقته الأخيرة فجر اليوم باغتيال القادة الثلاثة.