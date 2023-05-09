كشفت تقارير إعلامية الثلاثاء أن لاعب كرة القدم الأفضل في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سينتقل إلى السعودية، بموجب عقد قيمته 522 مليون جنيه إسترليني مع أحد الأندية الشهيرة.

ونقلت تقارير إعلامية غربية عن مصدر سعودي، لم تسمه، قوله إن ميسي "سيوقع عقداً ضخماً بقيمة 522 مليون جنية إسترليني، يجعله ينضم إلى الموسم المقبل من الدوري السعودي لكرة القدم".

وبينما لم يكشف المصدر المقرب عن اسم النادي، تحدثت تقارير عدة عن مفاوضات جارية بين ميسي ونادي الهلال السعودي.

واعتبر المصدر أن الصفقة مع ميسي "أنجزت بالفعل" وستشعل مجدداً المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي النصر السعودي.

ولم يصدر حتى الساعة (12:40 ت.غ) أي تصريح رسمي من اللاعب الأرجنتيني أو مسؤولين سعوديين بشأن ما ورد في التقارير الإعلامية المتداولة.

وأمس الاثنين أعلن نادي باريس سان جيرمان عودة نجمه ميسي إلى تدريبات الفريق، عقب وقفه مؤخراً لسفره دون إذن.

وقال النادي على تويتر: "عاد ليو إلى التدريبات صباح الاثنين" مع صورة له وهو يتدرب.

وقدّم ميسي اعتذاره لناديه الفرنسي، ولزملائه بعد الزيارة التي أجراها للخارج مطلع الأسبوع الماضي، دون إذن مسبق.

وزار ميسي الأسبوع الماضي السعودية، حيث ينشط سفيراً للسياحة هناك.

وأثارت زيارة ميسي إلى السعودية لغطاً في الأوساط الرياضية الفرنسية، إذ طالبت الجماهير بمعاقبته لمخالفته اللوائح الداخلية للنادي الباريسي.

يُذكر أن عقد ميسي مع ناديه الفرنسي لا يزال سارياً حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.