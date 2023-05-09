سياسة
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تركيا: نستهدف تحقيق الاستقرار في سوريا وعودة اللاجئين بأمان
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تهدف إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية"، وذلك قبل مشاركته في الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري بالعاصمة الروسية موسكو.
تركيا: نستهدف تحقيق الاستقرار في سوريا وعودة اللاجئين بأمان
قبل اجتماع موسكو الرباعي.. تشاووش أوغلو: نهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا / صورة: AA
9 مايو 2023

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تهدف إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية".

وأوضح تشاووش أوغلو في تصريحات الثلاثاء من ولاية أنطاليا، أنه سيشارك غداً في الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال تشاووش أوغلو: "غداً سنعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل PKK/YPG.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، توجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.

ومن المتوقع أن يعقد تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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