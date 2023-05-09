سياسة
3 دقيقة قراءة
تضرر 156 وحدة سكنية في غزة جراء القصف والاتحاد الأوروبي قلق من التصعيد
أعلن "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، أن 156 وحدة سكنية تضررت بفعل "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح المدنيين في جميع الظروف".
تضرر 156 وحدة سكنية في غزة جراء القصف والاتحاد الأوروبي قلق من التصعيد
حكومة غزة: تضرر 156 وحدة سكنية جراء "العدوان" الإسرائيلي / صورة: AA
9 مايو 2023

أعلن "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، الثلاثاء، أن 156 وحدة سكنية تضررت بفعل "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بمؤتمر صحفي: "العدوان على غزة ألحق أضراراً بـ27 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، و129 وحدة تضررت جزئياً".

ولفت إلى أن "تضييق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، يزيد تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر، وينذر بأزمة إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق".

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، داعيا لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وقال الاتحاد في بيان، "لدينا قلق بالغ من التصعيد الأخير في غزة بعد الغارات الجوية".

وأضاف "نأسف للخسارة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال".

ودعا الاتحاد إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح المدنيين في جميع الظروف".

وفجر الثلاثاء، أغلقت السلطات الإسرائيلية، معبري "إيرز" المخصص للأفراد و"كرم أبو سالم" التجاري مع قطاع غزة، بالتزامن مع عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصائيات لها استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة 22 بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، نفّذ خلالها عدداً من الغارات الجوية.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" استشهاد 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.

وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب استشهاد الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خرقته الأخيرة اليوم باغتيال القادة الثلاثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us