بلغ عدد الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية مليوناً و798 ألفاً و505 أشخاص حتى مساء الثلاثاء.

ويبلغ عدد المسجلين في قيود الناخبين خارج البلاد 3 ملايين و416 ألفاً و98 شخصاً، حسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

وبدأ التصويت في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية يوم 27 أبريل/نيسان الفائت.

وأدلى مليون و674 ألفاً و60 ناخباً بأصواتهم في الممثليات الخارجية منذ بدء التصويت، في حين بلغ عدد المصوتين في المنافذ الحدودية 124 ألفاً و445 شخصاً، حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اللجنة.

وتغلق صناديق الاقتراع في الممثليات الخارجية يوم 9 مايو/أيار الجاري، فيما تستمر في المنافذ الحدودية إلى 14 من الشهر ذاته.

ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.