استُشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام الأخير بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بـ"استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال في قباطية".

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية وداهمت عدداً من منازلها وفتّشتها، ما أدّى إلى وقوع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن الجيش أطلق النار على مركبة فلسطينية في البلدة ما أدَّى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر منذ بداية العام الجاري جراء استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتركز في محافظتَي نابلس وجنين.

​​​​​​​وتزايد التوتر عقب شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضدّ قطاع غزة فجر الثلاثاء أطلق عليها اسم "الدرع والسهم"، أسفرت عن مقتل 15 فلسطينياً بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.