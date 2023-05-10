حمّلَت هيئة محلفين في نيويورك الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المسؤولية عن الاعتداء جنسيّاً على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وألزمته دفع نحو 5 ملايين دولار تعويضاً.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن هيئة المحلفين خلصت إلى إن ترمب اعتدى على الكاتبة إي جين كارول جنسياً في التسعينيات، ثم شوّه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية هذا الحكم بأنه "سيتسبب في انتكاسة قانونية له في أثناء حملته الانتخابية لتولّيه المنصب مرة أخرى في 2024".

وقرّرَت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزام ترمب دفع نحو 5 ملايين دولار على سبيل التعويض.

ورفضت الهيئة نفي ترمب اعتداءه على كارول وحكمت لصالحها.

وقال ترمب ردّاً على الحكم إنه "ليست لديه أدنى فكرة حول مَن هذه المرأة"، ووصف الحكم بـ"العار".

كما نفى ستيفن تشنغ، المتحدث باسم ترمب، الحكم ووصفه بـ"الزائف".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن هيئة المحلفين منحت كارول نحو مليونَي دولار تعويضاً عن مطالبتها المدنية بالاعتداء، وما يقرب من 3 ملايين دولار لنجاحها في إثبات ادّعائها ضدّ ترمب بالتشهير.

وقبل أيام وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مزاعم الكاتبة أنه اغتصبها في أحد المتاجر في مانهاتن، بأنها "قصة سخيفة ومثيرة للاشمئزاز"، وذلك في شهادة في مقطع فيديو عُرض أمام المحكمة الأربعاء، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

ونفى ترمب معرفته بكارول، قائلاً ذات مرة إنها "ليست من نوعي المفضل"، وجادل بأن مزاعمها محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض.