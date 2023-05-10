سياسة
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السعودية تقرر التباحث مع تركيا والصين وفرنسا بمشاريع تعاون وشراكة
قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن مجلس الوزراء قرر التباحث مع عدد من الدول بينها تركيا والصين وفرنسا في مشاريع تعاون وشراكة، خلال الجلسة التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة غربي المملكة
السعودية تقرر التباحث مع تركيا والصين وفرنسا بمشاريع تعاون وشراكة
السعودية تقر التباحث مع تركيا والصين وفرنسا بمشاريع تعاون وشراكة / صورة: AA
10 مايو 2023

قرر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء التباحث مع عدد من الدول بينهم تركيا والصين وفرنسا في مشاريع تعاون وشراكة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة غربي المملكة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

ووفق الوكالة، قرر المجلس "التباحث مع الجانب الصيني تجاه مشروع بروتوكول إلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين".

كما قرر مجلس الوزراء السعودي، "التباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتَي البلدين للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية".

وأقر المجلس التباحث مع فرنسا بشأن مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين.

وقرر "التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".

كما وافق مجلس الوزراء السعودي، على "الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر"، دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.

وقرر المجلس "التباحث في إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيال مشروع الاستراتيجية الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن"، دون تفاصيل أكثر.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت السعودية توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو يضم المملكة ومصر والأردن والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا واليمن.

وتشكَّل المجلس في ظل ما كان يشهده البحر الأحمر وخليج عدن من "تهديدات" ملاحية تقول دول خليجية وغربية إنها تأتي من جانب طهران، رغم نفيها، قبل أن تشهد العلاقات السعودية-الإيرانية تفاهمات منذ نحو شهرين، يرى مراقبون أنها ستخفض "أي توترات سابقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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