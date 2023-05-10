أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك، الرامي إلى جعل الشبكة تطبيقاً "متعدد الأغراض"، الثلاثاء أنه سيكون من الممكن قريباً إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

وقال على تويتر "ستضاف الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم إلى هذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفكم".

وبالتالي، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي إنستغرام وفيسبوك خصوصاً.

ويعتزم الملياردير الذي اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصة الأربعاء.

وكتب "هذا النظام سيصبح أكثر تعقيداً بسرعة".

ومنذ تسلمه رئاسة تويتر، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفاً ميزات جديدة على الخدمة، أحياناً بطريقة فوضوية.

وكان أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني عزمه على تحويل تويتر إلى تطبيق "متعدد الأغراض" يسمح، من بين أمور أخرى، بالرسائل المشفرة والتغريدات الطويلة ووسائل الدفع.