سياسة
3 دقيقة قراءة
برلين.. اسم "محمد" يحتل المرتبة الأولى بين المواليد الذكور
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جمعية اللغة الألمانية أن اسم محمد جاء في صدارة قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة.
برلين.. اسم "محمد" يحتل المرتبة الأولى بين المواليد الذكور
برلين.. اسم "محمد" يحتل المرتبة الأولى للأسماء الأكثر انتشارا للأطفال / صورة: AA
10 مايو 2023

بعد أن أثار تقدّمه الجدل، في سنوات سابقة، تبَوَّأَ اسم "محمد" المرتبة الأولى، ضمن قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في برلين.

وحسب صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، أعلنت جمعية اللغة الألمانية أن الاسم محمد سبق أسماءً تربّعت لفترة طويلة على القائمة مثل Noha (نوح) وكذلك اسم آدم.

وكان تقدُّم الاسم إلى مراتب متقدمة في برلين، في السنوات السابقة، أثار كثيراً من الجدل داخل ألمانيا، حيث استُغل الاسم الخاص بنبي الإسلام، محمد عليه السلام، للتخويف من أسلمة ألمانيا، خصوصاً بعد موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها ألمانيا منذ عام 2015.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في برلين، ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

بيد أنه من المهم الإشارة إلى أنه، حسب بيان الجمعية الألمانية، فإن اسم نوح ما يزال يتصدر الاسم الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة داخل ألمانيا ككل.

وحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية، والتي نشرت أيضاً عن الموضوع، فإن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل في جميع أنحاء ألمانيا.

وقالت "تسايت" إن اسم محمد احتل المرتبة 20 على الصعيد الوطني، إذ مُنح اسم محمد 2758 مرة لأطفال العام الماضي 2022. وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.

إلا أن جميع الأسماء ليس مسموحاً به في ألمانيا، فحسب مجلة شتيرن، فإنه "يمنع تسجيل أي اسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلاً، أو أن يصبح محلاً للسخرية من أقرانه والمجتمع فيما بعد".

وأوضحت المجلة أن أسماء مثل "سوبرمان، ويكيليكس، فالدمايستر هي ممنوعة"، حتى لو رغب بعض الآباء بتسجيل أبنائهم بها.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن محكمة برلين سمحت باستخدام اسم جهاد في العام 2009 اسماً ذكراً، وألزمت الجهة المعنية بتسجيل أسماء المواليد قبول الاسم، وذلك بعد التماس قدمته العائلة، إذ أوضحت أن جهاد باللغة العربية تعني أيضاً بذل المجهود، من أجل الحصول على الشيء المراد.

وبالرجوع إلى الموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشاراً في ألمانيا (beliebte-Vornamen)، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022، مثال مالك وعلي، وللفتيات عليا وزينب، كما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا مراكز متقدمة. في حين ظهرت أسماء مثل أميرة، سرى، ياسمينا في مواقع متأخرة ضمن لائحة الأسماء الأكثر انتشاراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us