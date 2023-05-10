بعد أن أثار تقدّمه الجدل، في سنوات سابقة، تبَوَّأَ اسم "محمد" المرتبة الأولى، ضمن قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في برلين.

وحسب صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، أعلنت جمعية اللغة الألمانية أن الاسم محمد سبق أسماءً تربّعت لفترة طويلة على القائمة مثل Noha (نوح) وكذلك اسم آدم.

وكان تقدُّم الاسم إلى مراتب متقدمة في برلين، في السنوات السابقة، أثار كثيراً من الجدل داخل ألمانيا، حيث استُغل الاسم الخاص بنبي الإسلام، محمد عليه السلام، للتخويف من أسلمة ألمانيا، خصوصاً بعد موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها ألمانيا منذ عام 2015.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في برلين، ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

بيد أنه من المهم الإشارة إلى أنه، حسب بيان الجمعية الألمانية، فإن اسم نوح ما يزال يتصدر الاسم الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة داخل ألمانيا ككل.

وحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية، والتي نشرت أيضاً عن الموضوع، فإن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل في جميع أنحاء ألمانيا.

وقالت "تسايت" إن اسم محمد احتل المرتبة 20 على الصعيد الوطني، إذ مُنح اسم محمد 2758 مرة لأطفال العام الماضي 2022. وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.

إلا أن جميع الأسماء ليس مسموحاً به في ألمانيا، فحسب مجلة شتيرن، فإنه "يمنع تسجيل أي اسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلاً، أو أن يصبح محلاً للسخرية من أقرانه والمجتمع فيما بعد".

وأوضحت المجلة أن أسماء مثل "سوبرمان، ويكيليكس، فالدمايستر هي ممنوعة"، حتى لو رغب بعض الآباء بتسجيل أبنائهم بها.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن محكمة برلين سمحت باستخدام اسم جهاد في العام 2009 اسماً ذكراً، وألزمت الجهة المعنية بتسجيل أسماء المواليد قبول الاسم، وذلك بعد التماس قدمته العائلة، إذ أوضحت أن جهاد باللغة العربية تعني أيضاً بذل المجهود، من أجل الحصول على الشيء المراد.

وبالرجوع إلى الموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشاراً في ألمانيا (beliebte-Vornamen)، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022، مثال مالك وعلي، وللفتيات عليا وزينب، كما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا مراكز متقدمة. في حين ظهرت أسماء مثل أميرة، سرى، ياسمينا في مواقع متأخرة ضمن لائحة الأسماء الأكثر انتشاراً.