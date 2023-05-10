سياسة
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اجتماع موسكو الرباعي.. اتفاق حول التعاون لحلّ الأزمة في سوريا
على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو بشأن سوريا، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأكّد الطرفان ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب وإيجاد حلّ للأزمة السورية.
اجتماع موسكو الرباعي.. اتفاق حول التعاون لحلّ الأزمة في سوريا
انطلاق اجتماع موسكو الرباعي بشأن سوريا / صورة: AA
10 مايو 2023

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، لقاءً ثنائياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو.

وعبر حسابه على تويتر قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع لافروف التطورات الأخيرة المتعلقة بسوريا وأوكرانيا ومنطقة القوقاز، إلى جانب اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف: "أكدنا التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية للعودة (للاجئين)، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء انطلق في موسكو الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

ويشارك في الاجتماع المنعقد بمقر الخارجية الروسية كل من تشاووش أوغلو، ولافروف، ووزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والنظام السوري فيصل المقداد.

وسيشهد الاجتماع استشارات لإيجاد حل للأزمة السورية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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