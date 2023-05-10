عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، لقاءً ثنائياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو.

وعبر حسابه على تويتر قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع لافروف التطورات الأخيرة المتعلقة بسوريا وأوكرانيا ومنطقة القوقاز، إلى جانب اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف: "أكدنا التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية للعودة (للاجئين)، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء انطلق في موسكو الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

ويشارك في الاجتماع المنعقد بمقر الخارجية الروسية كل من تشاووش أوغلو، ولافروف، ووزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والنظام السوري فيصل المقداد.

وسيشهد الاجتماع استشارات لإيجاد حل للأزمة السورية.​​​​​​​