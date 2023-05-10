سياسة
2 دقيقة قراءة
اجتماع موسكو.. الاتفاق على تسهيل عودة طوعية للسوريين ومكافحة الإرهاب
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه جرى مناقشة ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا خلال الاجتماع الرباعي في العاصمة الروسية موسكو.
اجتماع موسكو.. الاتفاق على تسهيل عودة طوعية للسوريين ومكافحة الإرهاب
الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، والنظام السوري فيصل المقداد. / صورة: AFP
10 مايو 2023

أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

جاء ذلك في البيان الختامي للوزراء الأربعة عقب اجتماعهم، الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح البيان الختامي أن الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على إعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية السورية. كما أشادوا بالأجواء "الإيجابية والبناءة" في المحادثات، وا تفقوا على مواصلة اتصالاتهم بالصيغة الرباعية ذاتها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي في العاصمة الروسية موسكو أكّد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأربعاء، بخصوص اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأضاف: "أكّدنا ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية للعودة، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق في موسكو الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، والنظام السوري فيصل المقداد، للتشاور من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us