أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

جاء ذلك في البيان الختامي للوزراء الأربعة عقب اجتماعهم، الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح البيان الختامي أن الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على إعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية السورية. كما أشادوا بالأجواء "الإيجابية والبناءة" في المحادثات، وا تفقوا على مواصلة اتصالاتهم بالصيغة الرباعية ذاتها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي في العاصمة الروسية موسكو أكّد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأربعاء، بخصوص اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأضاف: "أكّدنا ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية للعودة، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق في موسكو الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، والنظام السوري فيصل المقداد، للتشاور من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.