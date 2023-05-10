أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة منذ فجر الثلاثاء، إلى 21 شخصاً.

وقالت الوزارة، في بيان، "إن شهيدين فلسطينيين وإصابة وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح"، بعد غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية شرق المدينة، فيما وصلت شهيدة و10 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، في وقت لاحق".

وباستشهاد الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء نتيجة التصعيد الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، على قطاع غزة إلى 21 شخصاً بينهم 3 من قيادات من "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 48 إصابة.

وتواصل مقاتلات حربية إسرائيلية شن سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، بينها مواقع للفصائل المسلحة وأراض زراعية.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيانات سابقة إنه "استهدف نشطاء من تنظيم الجهاد الإسلامي في موقع لإطلاق صواريخ بغزة" إلى جانب "وسائل إطلاق صواريخ تابعة للجهاد".

صواريخ المقاومة تصل إلى تل أبيب

من جانبها، أعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" في قطاع غزة، الأربعاء، توجيه ضربة صاروخية بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية.

وقالت "فصائل المقاومة" في بيان: "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية ثأر الأحرار التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ إلى مواقع ومغتصبات وأهداف العدو".

وأضافت "أن الضربات ابتداءً من ما يسمى غلاف غزة وحتى تل أبيب وذلك رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس". وتابعت "أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً".

ولفتت إلى أن "المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره".

نتنياهو يتوعد بضربات عنيفة

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باحتمالية شن حملة موسعة وضربات عنيفة ضد قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: "تحدث رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس المحلية والإقليمية في جنوبي إسرائيل". وقال لهم نتنياهو، وفق البيان، "نحن مستعدون لاحتمال شن حملة موسعة وضربات عنيفة على غزة".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية إن الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة خلال ساعة ونصف الساعة اليوم.

وفي الساعات الأخيرة، دوت صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية في وسط إسرائيل، بينها تل أبيب، وجنوبي البلاد.

تدخلات مصرية

قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لوكالة رويترز، إن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة.

فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها الأربعاء، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالات من مصر والأمم المتحدة وقطر لبحث "عدوان" إسرائيل على غزة.