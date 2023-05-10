سياسة
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أوكرانيا: إلحاق أضرار جسيمة بلواء روسي وباخموت ما زالت هدفاً رئيسياً لموسكو
قال الجيش الأوكراني إن قواته ألحقت أضراراً جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم تدمره. من جانبه ذكر يفجيني بريغوجن، رئيس فاغنر التي تقاتل في باخموت إن اللواء 72 الروسي المنفصل "تخلى عن مواقعه".
أوكرانيا: إلحاق أضرار جسيمة بلواء روسي وباخموت ما زالت هدفاً رئيسياً لموسكو
يفجيني بريغوجن رئيس فاغنر التي تقاتل في باخموت الثلاثاء إن اللواء 72 الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه   / صورة: Reuters
10 مايو 2023

قال الجيش الأوكراني الأربعاء إن قواته ألحقت أضراراً جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم تدمره، مضيفاً أن المدينة التي تقع في شرق أوكرانيا لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، سيرهي تشيرفاتي، إن الوضع لا يزال "صعباً" في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة في صفوف مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

من جانبه صرح يفجيني بريغوجن، رئيس فاغنر التي تقاتل في باخموت الثلاثاء، بأن اللواء 72 الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه.

وقال تشيري فاتي في تصريحات تلفزيونية "للأسف لم يدمروا اللواء (الروسي) بأكمله حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جسيمة هناك".

وأضاف "الوضع (في باخموت) ما زال صعباً بالنسبة للعدو رغم كل الضجيج الذي يحاول بريغوجن إحداثه، إنها (باخموت) لا تزال الاتجاه الرئيسي للهجوم، والهدف الأساسي المنشود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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