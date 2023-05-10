قال الجيش الأوكراني الأربعاء إن قواته ألحقت أضراراً جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم تدمره، مضيفاً أن المدينة التي تقع في شرق أوكرانيا لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، سيرهي تشيرفاتي، إن الوضع لا يزال "صعباً" في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة في صفوف مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

من جانبه صرح يفجيني بريغوجن، رئيس فاغنر التي تقاتل في باخموت الثلاثاء، بأن اللواء 72 الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه.

وقال تشيري فاتي في تصريحات تلفزيونية "للأسف لم يدمروا اللواء (الروسي) بأكمله حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جسيمة هناك".

وأضاف "الوضع (في باخموت) ما زال صعباً بالنسبة للعدو رغم كل الضجيج الذي يحاول بريغوجن إحداثه، إنها (باخموت) لا تزال الاتجاه الرئيسي للهجوم، والهدف الأساسي المنشود".