سياسة
2 دقيقة قراءة
30 طناً من المواد الأساسية.. الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً إلى السودان
أطلق الاتحاد الأوروبي جسراً جوياً إنسانياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسودان الذي يشهد معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال: "جرى تنظيم الجسر الجوي الإنساني في إطار الاستجابة الإنسانية، وهي أداة لسد الثغرات في الكوارث التي يسببها الإنسان".
30 طناً من المواد الأساسية.. الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً إلى السودان
تتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع". / صورة: AFP
10 مايو 2023

أطلق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، جسراً جوياً إنسانياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان الذي يشهد معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل إنه جرى نقل 30 طناً من المواد الأساسية، بما في ذلك مياه ومواد للنظافة الصحية ومعدات إيواء من مستودعات الأمم المتحدة في دبي إلى بورتسودان.

وأضاف البيان أنه "ولدى وصولها (المساعدات) جرى تسليمها إلى يونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) وبرنامج الأغذية العالمي".

ووفق البيان "جرى تنظيم الجسر الجوي الإنساني في إطار القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية، وهي أداة تهدف إلى سد الثغرات في الاستجابة الإنسانية للمخاطر الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان .

وأوضح أن الاتحاد خصص بالفعل 200 ألف يورو للإغاثة الفورية ومساعدات الإسعافات الأولية للسكان المصابين أو المعرضين للخطر في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق المتضررة من العنف المستمر.

وتابع أن هذا التمويل يُضاف إلى مبلغ 73 مليون يورو مخصصة للسودان بالفعل كمساعدات إنسانية في عام 2023.

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us