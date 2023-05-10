أطلق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، جسراً جوياً إنسانياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان الذي يشهد معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل إنه جرى نقل 30 طناً من المواد الأساسية، بما في ذلك مياه ومواد للنظافة الصحية ومعدات إيواء من مستودعات الأمم المتحدة في دبي إلى بورتسودان.

وأضاف البيان أنه "ولدى وصولها (المساعدات) جرى تسليمها إلى يونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) وبرنامج الأغذية العالمي".

ووفق البيان "جرى تنظيم الجسر الجوي الإنساني في إطار القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية، وهي أداة تهدف إلى سد الثغرات في الاستجابة الإنسانية للمخاطر الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان .

وأوضح أن الاتحاد خصص بالفعل 200 ألف يورو للإغاثة الفورية ومساعدات الإسعافات الأولية للسكان المصابين أو المعرضين للخطر في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق المتضررة من العنف المستمر.

وتابع أن هذا التمويل يُضاف إلى مبلغ 73 مليون يورو مخصصة للسودان بالفعل كمساعدات إنسانية في عام 2023.

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.