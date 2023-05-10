رحبت فرنسا بجهود تركيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل تمديد اتفاقية مبادرة نقل حبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، أن الحرب الأوكرانية الروسية فاقمت من انعدام الأمن الغذائي العالمي وسوء التغذية في العالم.

وأضاف البيان: "فرنسا تحث روسيا على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، ووقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي".

وأشار البيان أن "فرنسا ترحب بجهود غوتيريش وتركيا لتمديد اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود".

والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع التركية أن إسطنبول تستضيف في الأربعاء والخميس مباحثات رباعية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث قضايا عدة بينها تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ومن المقرر أن ينتهي الع مل باتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو/أيار الجاري، فيما تبحث الأطراف المعنية سبل تمديده.