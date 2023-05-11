تعرض مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة درسدن الألمانية الأربعاء، لمحاولة لإضرام النار فيه.

وضبطت الشرطة الألمانية شخصاً من أصل إيراني (34 عاماً) دخل المسجد وحاول إضرام النار في رف بالمكتبة الدينية بعد سكب مادة قابلة للاشتعال، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وذكر المراسل أن الشرطة سبق أن اعتقلت الشخص نفسه خلال محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم في المسجد ذاته.

وأشار إلى حدوث أضرار طفيفة في الحادثة دون وقوع أي إصابات، فيما يواصل مكتب المدعي العام التحقيق في الحادث.