سياسة
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محاولة لحرق مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي بمدينة درسدن الألمانية
تعرض مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة درسدن الألمانية إلى اعتداء من شاب حاول إضرام النار في مكتبة المسجد.
محاولة لحرق مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي بمدينة درسدن الألمانية
سبق للشرطة الألمانية أن اعتقلت الشخص نفسه خلال محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم في المسجد ذاته  / صورة: AA
11 مايو 2023

تعرض مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة درسدن الألمانية الأربعاء، لمحاولة لإضرام النار فيه.

وضبطت الشرطة الألمانية شخصاً من أصل إيراني (34 عاماً) دخل المسجد وحاول إضرام النار في رف بالمكتبة الدينية بعد سكب مادة قابلة للاشتعال، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وذكر المراسل أن الشرطة سبق أن اعتقلت الشخص نفسه خلال محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم في المسجد ذاته.

وأشار إلى حدوث أضرار طفيفة في الحادثة دون وقوع أي إصابات، فيما يواصل مكتب المدعي العام التحقيق في الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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