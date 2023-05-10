سياسة
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بينهم "والي داعش" السابق بتركيا.. أنقرة تلقي القبض على 4 إرهابيين في سوريا
ألقت الاستخبارات التركية القبض على 4 إرهابيين في سوريا بينهم من يُسمّى بوالي تنظيم داعش السابق في تركيا "شهاب واريش" المدرج على لائحة المطلوبين. وتبيّن أن واريش له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية المخطط لها من قبل داعش بتركيا وأحبطها الأمن التركي.
بينهم "والي داعش" السابق بتركيا.. أنقرة تلقي القبض على 4 إرهابيين في سوريا
أحد الإرهابيين هو شهاب واريش "والي تنظيم داعش" السابق في تركيا والمدرج على لائحة المطلوبين/ صورة: إعلام تركي / صورة: TRT
10 مايو 2023

ألقت الاستخبارات التركية القبض على 4 إرهابيين في سوريا بينهم من يُسمّى بوالي تنظيم داعش السابق في تركيا "شهاب واريش" المدرج على لائحة المطلوبين.

وذكرت مصادر أمنية تركية، الأربعاء أن الاستخبارات التركية رصدت بعد تحريات عناوين 4 إرهابيين في سوريا.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على الإرهابيين الأربعة، وسلمتهم إلى الوحدات الأمنية.

وأشارت إلى أن أحد الإرهابيين هو شهاب واريش "والي تنظيم داعش" السابق في تركيا والمدرج على لائحة المطلوبين .

وتبيّن أن واريش له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية المخطط لها من قبل داعش في تركيا وأحبطتها قوات الأمن التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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