سياسة
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تعثّر مباحثات التهدئة بين إسرائيل والمقاومة بغزة واجتماع عربي لوقف التصعيد
كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن "تعثر" مباحثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. ودعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى "تحرك دولي"، ضد "التصعيد الإسرائيلي"، في الأراضي الفلسطينية.
تعثّر مباحثات التهدئة بين إسرائيل والمقاومة بغزة واجتماع عربي لوقف التصعيد
تعثر مباحثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة   / صورة: Reuters
10 مايو 2023

كشف مصدر فلسطيني مطلع، مساء الأربعاء، عن "تعثر" مباحثات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لوكالة الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه: "هناك صعوبات وتعثر في مباحثات التهدئة بسبب إصرار الفصائل على إلزام إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات".

وتابع: "لكن جهود التهدئة من قبل الوسطاء (مصر وقطر والأمم المتحدة) متواصلة".

وفي وقت سابق، قال مصدر فلسطيني مطلع، إن جهود الوساطة "تقترب من تحقيق تهدئة" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر للأناضول: "جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والأمم المتحدة تقترب من تحقيق تهدئة بين الفصائل وإسرائيل".

من جانبه دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأربعاء، إلى "تحرك دولي"، ضد "التصعيد الإسرائيلي"، في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان ختامي أدان الاجتماع العربي "العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني (..) بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة".

وطالب الاجتماع العربي، مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني".

وحث الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

كما حث "المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وطالب الاجتماع "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح للجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 21 مايو (أيار) 2021 ، بالدخول إلى أرض فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".

وثمن الاجتماع "الجهود المصرية والأردنية والعربية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقّى اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث "العدوان" على قطاع غزة، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال و3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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