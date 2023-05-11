سياسة
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أوكرانيا تشنّ هجمات مضادة في باخموت وتجبر القوات الروسية على التراجع
شنّت قوات أوكرانيا هجمات مضادة في مدينة باخموت (شرق) أجبرت قوات روسيا على التراجع ببعض الأماكن، حسب مسؤول عسكري أوكراني. يأتي ذلك امتداداً لمعركة باخموت التي تسيطر القوات الروسية على نحو 95% منها، وتُعَدّ الأطول والأدمى منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.
أوكرانيا تشنّ هجمات مضادة في باخموت وتجبر القوات الروسية على التراجع
أوكرانيا تشنّ هجمات مضادة في باخموت وتجبر القوات الروسية على التراجع / صورة: AP
11 مايو 2023

أعلن مسؤول عسكري أوكراني الأربعاء، شنّ قوات كييف هجمات مضادة في مدينة باخموت (شرق)، قال إنها "أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن".

وقال قائد القوات البرية الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر تليغرام: "نشنّ هجمات مضادة فعَّالة في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكن العدوّ من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وانسحب لمسافة تبلغ كيلومترين".

وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية هناك استُبدل بهم في بعض الأماكن وحدات من الجيش النظامي الروسي، مشيراً إلى أن الأخيرة "أقلّ استعداداً".

وتُعَدّ معركة باخموت التي تسيطر القوات الروسية على نحو 95% منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الهجوم الروسي عام 2022.

وفي حين سيطرت القوات الروسية، خصوصاً مقاتلي مجموعة فاغنر على أراضٍ تدريجياً وببطء في باخموت في الأشهر الأخيرة، لا تزال المقاومة الأوكرانية شرسة غرب المدينة.

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تليفزيونية بوسنية يوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدّاً" لكنها ستستمرّ.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر.

وهاجمت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 في ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، استولت في بدايتها على مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية.

وتخطّط كييف الآن لهجوم مضادّ جديد. ويقدر مسؤولون غربيون أن أكثر من 200 ألف جندي روسي قُتلوا أو جُرحوا .

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله إن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وهي عملية صعبة جدّاً، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".

وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي تحتلها روسيا من البلاد، وقال بيسكوف إن هذا يُظهِر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف إلى التراجع.

وأضاف: "تَمكنَّا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيراً"، مشيراً إلى أن روسيا شنّت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنه أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا.

وتابع: "هذا العمل سيستمرّ".

وتتهم أوكرانيا روسيا باستهداف مواقع مدنية بالأساس، وهو ما تنفيه موسكو.

مصدر:AA
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