أظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد النازحين وصل إلى رقم قياسي العام الماضي مسجّلاً 71.1 مليون حول العالم بسبب صراعات مثل الحرب في أوكرانيا وتبعات تَغيُّر المُناخ مثل السيول والفيضانات التي شهدتها باكستان.

وقال مركز رصد النزوح الداخلي، ومقره جنيف، إن العدد يشكّل زيادة نسبتها 20% منذ عام 2021 مع محاولة عدد غير مسبوق من الناس الفرار بحثاً عن الأمان والمأوى.

وأضاف المركز أن ما يقرب من ثلاثة أرباع النازحين في العالم يعيشون في عشر دول منها سوريا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا والسودان بسبب الصراعات التي تسببت في عمليات نزوح كبرى في 2022.

ووفق المركز تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح ما يقرب من 17 مليوناً العام الماضي.

وذكر المركز: "تسبب الصراع والعنف في نزوح 28.3 مليون حول العالم، وهو رقم أعلى بثلاثة أمثال من المتوسط السنوي للعقد المنصرم".

وأشار إلى أن العدد الأكبر للنازحين في العام الماضي البالغ 32.6 مليون جاء بسبب كوارث منها الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية.

وقال يان إيجلاند، الأمين العامّ للمجلس النرويجي للاجئين الذي أسّس المركز عام 1998: "الصراعات والكوارث تضافرت العام الماضي لمفاقمة أوجه الضعف وعدم المساواة بين الناس مما أطلق شرارة موجة نزوح على نطاق لم نشهده من قبل".

وأضاف: "كما تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة أمن غذائي عالمية أضرَّت بالنازحين بأسوأ درجة. هذه الظروف مجتمعة قوَّضَت تَقدُّماً كان تَحقَّق على مدى سنوات لتقليل الجوع وسوء التغذية حول العالم".