ستُدخِل شركة غوغل التابعة لألفابت مزيداً من الذكاء الصناعي إلى منتجها الأساسي الخاصّ بعمليات البحث، على أمل إثارة حماسة المستخدمين مثلما فعل تحديث مايكروسوفت لمحرك البحث المنافس "بينغ" خلال الأشهُر القليلة الماضية.

ففي مؤتمرها السنوي "آي/أو" في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الأربعاء، عرضت غوغل إصداراً جديداً من محركها الذي يحمل الاسم نفسه. وبوسع المحرك المطور الذي يُطلَق عليه اسم "تجربة البحث التوليدية"، صياغة ردود على الأسئلة المفتوحة مع الحفاظ على قائمة الروابط المعتادة التي تظهر عند البحث.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت، بعد أن اعتلى المنصة خلال فاعليات المؤتمر: "إننا نعيد تَصوُّر جميع منتجاتنا الأساسية، مثل البحث".

وأضاف أن غوغل تُدمِج الذكاء الصناعي التوليدي في البحث بالإضافة إلى منتجات مثل "جيميل"، إذ يمكنه إنشاء مسودات رسائل، و"صور غوغل" حيث يمكنه إجراء تغييرات مثل التلوين في الأجزاء الفارغة.

وارتفعت أسهم ألفابت 4% أمس الأربعاء.

وقالت نائبة رئيس الشركة كاثي إدواردز في مقابلة، إن المستخدمين الأمريكيين سيتمكنون من الوصول إلى تجربة البحث التوليدية في الأسابيع المقبلة من خلال قائمة انتظار، وذلك في مرحلة تجريبية ستراقب غوغل خلالها جودة نتائج البحث وسرعتها وتكلفتها.

يأتي غزو غوغل ما يُعرَف بالذكاء الصناعي التوليدي بعدما قدّمَت شركة "أوبن إيه آي" الناشئة (Chat GPT)، وهو روبوت الدردشة المحبوب الذي أطلق سباقاً محموماً على التمويل بين المنافسين المحتملين. ويقدر الذكاء الصناعي التوليدي على إنشاء محتوى جديد تماماً مثل النصوص الكاملة والصور، باستخدام بيانات سابقة.

وأصبحت "أوبن إيه آي"، المدعومة بمليارات الدولارات من مايكروسوفت والتي أُدمجَت الآن بمحرك البحث بينغ، الخيار الرئيسي من الذكاء الصناعي التوليدي لكثير من المستخدمين، إذ يساعدهم على إعداد العقود وخطط السفر، بل وكتابة روايات كاملة.

وأصدرت غوغل أيضاً هاتفاً ذكيّاً جديداً قابلاً للطَّيّ من سلسلة هواتف بكسل يتيح للعملاء استخدام الذكاء الصناعي للشركة. وسيكون سعر الهاتف في البداية 1799 دولاراً، ويأتي مع ساعة بكسل مجانية. وكشفت الشركة أيضاً عن هاتف بقيمة 499 دولاراً أطلقت عليه "بكسل 7A"، أصبح متاحاً للطلب اعتباراً من الأربعاء.