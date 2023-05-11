سياسة
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تونس: عملية جربة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإفساد موسم السياحة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة متلفزة، إن عملية جربة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإفساد موسم السياحة، وأضاف أن "دولتنا قوية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وشعبها الواعي والمتيقظ".
تونس: عملية جربة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإفساد موسم السياحة
قيس سعيّد: هدف منفّذي العملية الإجرامية بجزيرة جربة هو زعزعة الاستقرار في تونس وإفساد الموسم السياحي / صورة: AFP
11 مايو 2023

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، إن "هدف منفّذي العملية الإجرامية الجبانة أمس بجزيرة جربة هو زعزعة الاستقرار في تونس وإفساد الموسم السياحي".

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس التّونسي في اجتماع بمجلس الأمن القومي، بثّته الرئاسة على صفحتها في فيسبوك.

وهذا أول تصريح لسعيّد بعد نحو 24 ساعة من الهجوم الذي شهده محيط الكنيس اليهودي بجزيرة جربة جنوبي تونس وأودى بحياة 5 أشخاص هم مدنيان و3 من أفراد الأمن.

وقال سعيد: "لا يسعنا إلا الترحم على شهدائنا الذين قضوا وهم يؤدّون الواجب المقدس في الدفاع عن الوطن، كما نتقدم بأحر التعازي لكل من سقط في هذه العملية الجبانة، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى الذين سيلقون العناية اللازمة".

وأضاف: "أودّ أن أطمئن الشعب التّونسي وكل العالم بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها، وسنعمل على حفظ الأمن داخل المجتمع".

وأردف سعيد: "مثل هذه العمليات الإجرامية حدثت في عدة مدن سواء في بلدان أوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مختلف القارات".

وتابع: "اختار هؤلاء المجرمون معبد الغريبة الذي تعرض سابقاً لعملية مماثلة سنة 2002، لكن ما حصل أمس أحدث يقظة كبيرة في صفوف قواتنا الأمنية والعسكرية، وتم التصدي له ولم يتمكنوا حتى من الوصول إلى هذا المعبد، حيث تم القضاء على هذا المجرم الذي حاول الدخول إليه".

واستطرد الرئيس التّونسي: "الغاية كانت واضحة بمحاولة زرع بذور الفتنة وإفساد الموسم السياحي وضرب الدولة التّونسية التي لن يقدر أي مجرم على التطاول عليها".

وقال: "دولتنا قوية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وشعبها الواعي والمتيقظ".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدّاخلية التّونسية مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين في هجوم نفذه عنصر أمن قرب معبد الغريبة اليهودي، قبل أن يرتفع عد د القتلى إلى 5، وفق بيانٍ لوزارة الخارجية، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء الهجوم في آخر أيام زيارة يهود العالم السنوية لكنيس الغريبة الذي يعود بناؤه إلى ما قبل 2500 سنة بجزيرة جربة.

وشهدت الزيارة هذه السنة حضوراً لافتاً أكثر من السنوات السابقة، إضافة إلى تعزيزات أمنية مكثفة.

مصدر:AA
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