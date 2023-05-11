أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد جندي أذربيجاني جراء إطلاق النيران الأرمينية، بعد وقوع اشتباكات مع القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيان الخميس بأن نيراناً كثيفة أُطلقَت من مواقع أرمينية باتجاه تمركزات للجيش الأذربيجاني بالقرب من منطقة زود بمحافظة بصركجر أمس الأربعاء.

وكانت الوزارة أشارت في البيان إلى إصابة جندي أذربيجاني في رأسه جراء إطلاق النيران الأرمينية.

ورغم التحذيرات واصلت القوات الأرمينية فتح النيران، ما دفع الوحدات الأذربيجانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة"، حسب البيان.

وأوضح بيان آخر للوزارة أن الجيش الأرميني واصل قصف مواقع الجيش الأذربيجاني بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

وحسب إعلام أرميني، أُصيبَ 3 من جنود البلاد بجروح جراء الاشتباكات.